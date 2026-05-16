Mitten im Zentrum der italienischen Stadt Modena rast ein Auto in eine Menschenmenge. Acht Menschen werden verletzt, vier davon schwer.
16.05.2026 - 21:34 Uhr
In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier schwer, sagte der Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, in einer Videobotschaft. Nach seinen Worten sind die Hintergründe unklar. Er sei „zutiefst betroffen“ über diesen „wahnsinnigen Vorfall“, sagte er.