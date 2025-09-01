In den frühen Morgenstunden erschüttert ein stärkeres Erdbeben die Gegend um den Supervulkan Campi Flegrei bei Neapel. Schäden werden nicht gemeldet, doch die Sorge der Region ist groß.
01.09.2025 - 10:57 Uhr
Das Gebiet rund um die italienische Großstadt Neapel ist erneut von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum lag nach offiziellen Angaben in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan unweit der Stadt im Süden Italiens. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 4,0 an. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es den Behörden zufolge zunächst nicht.