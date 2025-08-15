 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat

Italien In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat

Italien: In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat
1
Die 78-jährige Giordana Masotto ist eine der „Urmütter der Liberia. Foto: Almut Siefert

Vor 50 Jahren wurde die erste Frauenbuchhandlung Italiens gegründet. Bis heute hält die Libreria Delle Donne die feministischen Ideen ihrer Gründerinnen lebendig.

Giordana Masotto greift ihren Gast am Arm und zieht ihn von einer Ecke des Ladens in die andere. Fragen sind überflüssig, es sprudelt nur so aus der 78-Jährigen. „Hier unten“, sagt sie und deutet auf eine Wendeltreppe in den Keller, „ist unser Schatz“. Was dort lagert sei sehr gefragt „für Universitätsarbeiten, Dissertationen und sonstige Forschung“. Es ist ein umfangreiches Archiv feministischer Literatur.

 

Wieder aufgetaucht aus dem mit Büchern und Ordnern vollgestopften Untergeschoss setzen sich Giordana Masotto und ein paar weitere Frauen zu einem gemütlichen Sofakreis zusammen und erzählen die Geschichte dieses Ortes. Vor 50 Jahren, im Herbst 1975, gründeten 15 Frauen hier in Mailand die Libreria delle Donne gegründet, die erste Frauenbuchhandlung Italiens.

Unsere Empfehlung für Sie

Auftritt von Papst Leo XIV: Nahbar aber nicht greifbar

Auftritt von Papst Leo XIV Nahbar aber nicht greifbar

Noch hält sich Papst Leo XIV. mit prägnanten Aussagen zurück. Erste Schlüsse, in welche Richtung sein Pontifikat geht, kann man aber ziehen, kommentiert unsere Autorin Almut Siefert.

Bei einem von einer französischen Frauengruppe organisierten Urlaub in der Normandie hatte Masotto von der Librairie des femmes in Paris erfahren. Die Idee begeisterte sie. Das wollten sie auch in Mailand: Einen Ort schaffen, einen Laden, zentral an der Straße, der für jeden offen ist, der hereinkommen möchte. Raus aus den privaten Wohnungen und sichtbar werden.

In der Libreria delle Donne ging und geht es nicht nur darum, Bücher zu verkaufen. Im Fokus stehen der Austausch, das echte Denken. Auch die Erzählung der Frauen über den Laden wird schnell zu einer Debatte über Werte, Theorien, Demokratie – schlicht über das menschliche Miteinander.

Inzwischen gibt es auch ein Fach „Freunde der Frauen“

„Wir haben die politische Entscheidung getroffen, nur Bücher von Frauen zu führen – ob Belletristik, Lyrik oder Sachliteratur“, erklärt Giordana Masotto. Inzwischen gibt es allerdings auch ein kleines Fach von etwa einem Meter Länge: Hier stehen die „Amici delle donne“ – die Freunde der Frauen. Also männliche Autoren, die auch für die Gleichberechtigung kämpfen.

Von Anfang an wurde alles streng gemeinschaftlich entschieden: Welche Bücher wählen wir aus? Wie sortieren wir sie in die Regale? In den 1970er Jahren habe eine Stimmung geherrscht, in der jedes kleinste Detail ausdiskutiert wurde. „Monatelang haben wir über nahezu alles debattiert“, erzählt Giordana Masotto. Irgendwann sagten sie: „Basta! Wir müssen auch mal eröffnen.“

Unsere Empfehlung für Sie

Hightech: Wie Ferrari die Weltmeere erobern will

Hightech Wie Ferrari die Weltmeere erobern will

Der Sportwagenbauer aus Maranello will ein superschnelles Hochsee-Segelschiff bauen – eines, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Ein Profisegler soll helfen.

In der zweiten Welle der Frauenbewegung wurde die Libreria, damals zentral am Mailänder Dom gelegen, schnell zum Fixpunkt für den Differenzfeminismus, der den Unterschied zwischen Männern und Frauen in den Fokus stellt und die Integration in ein männliches System nicht als Lösung der Ungleichbehandlung ansieht.

Traudel Sattler kam 1982 aus Heidelberg nach Mailand – und ist hier geblieben. Die neue Denkweise, die sie in der Libreria delle Donne kennenlernte, ließ die heute 71-Jährige nicht mehr los. „Ich habe damals einen großen Unterschied zwischen dem deutschen Feminismus und dem italienischen gesehen. In Deutschland glaubten wir so sehr an die Schwesternschaft, dass es so etwas wie Ungleichheit für uns nicht gab.“ Alle taten das Gleiche. Aber es gab jene, die sich mehr engagierten und jene, die weniger taten. „So entstanden Konflikte.“ Das erste, was ihr an der Mailänder Gruppe auffiel, war die große Altersspanne. Sie traf hier Frauen zwischen 20 und 70.

Als Zehnjährige nahm Fosca Giovanelli hier an einem Workshop teil

Das Besondere an der Buchhandlung sei, sagt Traudel Sattler, dass hier auch Texte aus der gemeinsamen Arbeit entstanden sind. Zum Beispiel das Buch „Non credere di avere dei diritti”. Der deutsche Titel: „Wie weibliche Freiheit entsteht“.

Fosca Giovanelli, 21, kennt die Libreria schon aus ihrer Kindheit. Als Zehnjährige nahm sie hier an einem Workshop mit der Philosophin Luisa Muraro teil. „Da lernte ich eine ganz andere Denkweise kennen“, sagt sie. Sie blieb den Ideen treu. Seit gut einem Jahr ist sie Teil der Website-Redaktion. Fosca Giovanelli studiert Philosophie in Verona. „In den politischen Bewegungen an der Uni ist alles sehr polarisiert. Wer nicht dieselben Gedanken hat oder mal etwas Abwegiges in den Raum stellt, wird ausgeschlossen.“ In der Libreria hingegen würden ihre Gedanken, Zweifel, Wünsche respektiert. Hier gehe es nicht darum, dass alle einer Meinung sind. Im Gegenteil.

Die Libreria ist auch an der „neuen“ Adresse in der Via Pietro Calvi, wo sie sich nun auch schon seit 25 Jahren befindet, mehr als nur ein Buchladen. Es ist ein Zusammenschluss von Frauen, die über Generationen hinweg wirklich etwas bewegen wollen.

Weitere Themen

Italien: In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat

Italien In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat

Vor 50 Jahren wurde die erste Frauenbuchhandlung Italiens gegründet. Bis heute hält die Libreria Delle Donne die feministischen Ideen ihrer Gründerinnen lebendig.
Von Almut Siefert
Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe: Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Brian Johnson hat mit seinem soliden Gesang der Band AC/DC endlos scheinende Reproduzierbarkeit geschenkt. Manche Fans halten den Sänger aber für einen unvollständigen Ersatzmann.
Von Michael Werner
Schwarzwald-Kultserie: „Fallers“-Urgestein Wolfgang Hepp hört auf

Schwarzwald-Kultserie „Fallers“-Urgestein Wolfgang Hepp hört auf

Wolfgang Hepp verlässt nach mehr als 30 Jahren die Schwarzwald-Kultserie „Die Fallers“. In Folge 1299 ist er zum letzten Mal als Hermann Faller zu sehen.
„Das Kanu des Manitu“ im Kino: „Sagen’s bitte nicht Indianer!“ Was taugt die Fortsetzung von Bullys Kultfilm?

„Das Kanu des Manitu“ im Kino „Sagen’s bitte nicht Indianer!“ Was taugt die Fortsetzung von Bullys Kultfilm?

Abahachi und Ranger reiten in „Das Kanu des Manitu“ wieder durchs Kino. Aber ist die Fortsetzung von Bully Herbigs „Der Schuh des Manitu“ auch politisch korrekt genug für 2025?
Von Gunther Reinhardt
Jugendbuchtipp: „Erebos 3“: Ursula Poznanski wirft das übermächtige Computerspiel wieder an

Jugendbuchtipp „Erebos 3“: Ursula Poznanski wirft das übermächtige Computerspiel wieder an

Die Jugendbuchautorin Ursula Poznanski setzt ihren erfolgreichsten Thriller mit einem dritten Band fort. Lohnt die Lektüre von „Erebos 3“?
Von Andrea Kachelrieß
Buchtipp: „Heimat“: Wie wird man zur Tradwife? Geschichte einer Radikalisierung

Buchtipp: „Heimat“ Wie wird man zur Tradwife? Geschichte einer Radikalisierung

Hannah Lühmann erzählt in ihrem frappierenden Roman „Heimat“ von der großen Versuchung der Regression.
Von Stefan Kister
„Alien: Earth“ bei Disney+: So gut! So gruselig! Darum sollten Sie die neue „Alien“-Serie schauen

„Alien: Earth“ bei Disney+ So gut! So gruselig! Darum sollten Sie die neue „Alien“-Serie schauen

Gibt es nicht schon genug Ableger zu Ridley Scotts Sci-Fi-Schocker „Alien“ aus dem Jahr 1979? Nein! Und die Serie „Alien: Earth“ bei Disney+ kann es beweisen.
Von Gunther Reinhardt
Großkonzert der Mandoki Soulmates: Freigeists Reise von Budapest nach Gerlingen und zurück

Großkonzert der Mandoki Soulmates Freigeists Reise von Budapest nach Gerlingen und zurück

Leslie Mandoki ist vor 50 Jahren aus Ungarn geflüchtet. Am 21. August feiert das frühere Mitglied der Band Dschinghis Khan das Fluchtjubiläum mit einem Konzert in seiner Geburtsstadt.
Von Michael Werner
Taylor Momsen (l.) mit ihrer Band The Pretty Reckless.

The Pretty Reckless Das ist die Vorband für AC/DC in Karlsruhe

Bevor AC/DC in Karlsruhe die Bühne betritt, sorgt „The Pretty Reckless“ für den Auftakt – mit einer Mischung aus Hardrock, Grunge und Blues.
Von Katrin Jokic
Depeche Mode: M: Film zur Memento-Mori-Tour kommt in die Kinos

Depeche Mode: M Film zur Memento-Mori-Tour kommt in die Kinos

Die Elektro-Rock-Band Depeche Mode veröffentlicht einen Film zu ihrer vergangenen Memento-Mori-Tour. Aber es geht um mehr als nur um einen Konzertmitschnitt.
Von Lukas Jenkner
Weitere Artikel zu Mailand
 