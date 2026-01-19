Der Buchstabe V und die Farbe Rot waren seine Markenzeichen. Die Kreationen des Modeschöpfers Valentino stehen für Luxus, Eleganz und schöne Frauen. Nun ist der Italiener gestorben.
19.01.2026 - 19:46 Uhr
Rom - Der italienische Modemacher Valentino ist tot. Er starb am Montag im Alter von 93 Jahren in Rom, wie seine Stiftung mitteilte. Er sei in seiner römischen Residenz "umgeben von seinen Angehörigen" gestorben, hieß es in einer Mitteilung. Lange Zeit gehörte Valentino zu den berühmtesten Modeschöpfern der Welt. Mit seinen Kreationen sowie dem von ihm geprägten eleganten und elitären Stil machte er sich in der Modewelt einen Namen.