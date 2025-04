Weltmeister 2014 mit der DFB-Auswahl, viele Titel mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern: Mats Hummels gehört zu den Großen im deutschen Fußball. Bald ist Schluss für den Verteidiger.

dpa 04.04.2025 - 18:21 Uhr

Rom - Mats Hummels beendet nach dieser Saison seine Karriere. Das gab der 36 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 bei Instagram bekannt. "Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich diesen Sommer meine Karriere", sagte Hummels in einer Video-Botschaft, in der viele Momente seiner Laufbahn eingespielt wurden. "Wenn ich das alles sehe, weiß ich noch mehr, wie viel diese ganze Reise, dieser ganze Weg mir bedeutet hat, wie außergewöhnlich das war, das erfahren zu dürfen."