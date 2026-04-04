Die Sommerresidenz von Italiens faschistischem Diktator in Riccione gehört jetzt der Gemeinde - wohl auch, damit sie nicht in falsche Hände gerät.
Mehr als 80 Jahre nach dem Tod von Italiens faschistischem Diktator Benito Mussolini (1883-1945) ist dessen Sommerresidenz verkauft worden. Die Villa Mussolini an der Strandpromenade des Badeorts Riccione an der Adria gehört jetzt der dortigen Gemeinde. Der Kaufpreis betrug nach Angaben von Bürgermeisterin Daniela Angelini 1,2 Millionen Euro. Bislang war das mehr als 130 Jahre alte Gebäude im Besitz einer Stiftung.