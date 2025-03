Papst kann Krankenhaus am Sonntag verlassen

dpa 22.03.2025 - 18:07 Uhr

Rom - Papst Franziskus kann nach mehr als fünf Wochen an diesem Sonntag das Krankenhaus verlassen. Dies teilten die behandelnden Ärzte am Abend mit. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit Mitte Februar im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt.