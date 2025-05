Surge-Head-Coach im Interview „Das große Ziel ist immer das Finale“

Mit dem neuen Videoformat „Neues von Neuman“ begleiten wir die Stuttgart Surge auf dem Weg zum großen Ziel: dem ELF-Finale in Stuttgart. In Folge 1 spricht der Coach über das Auftaktspiel gegen Frankfurt Galaxy – und was die Zuschauer am Sonntag erwartet.