Italiens Ministerpräsidentin werden gute Kontakte ins Trump-Lager nachgesagt. Der künftige US-Präsident empfängt sie nun etwas mehr als zwei Wochen vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus in Florida.

dpa 05.01.2025 - 04:13 Uhr

Palm Beach - Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida empfangen. Mehrere Journalisten berichteten auf der Plattform X von der Zusammenkunft. "Sie hat Europa wirklich im Sturm erobert", habe Trump über Meloni gesagt, berichtete ein Reporter des "Wall Street Journal".