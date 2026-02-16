In der Nähe des Splügenpasses werden vier Männer unter Schneemassen verschüttet. Drei können sich retten - nach einem wird nun im eiskalten Wasser getaucht. Die Hoffnung ist gering.

dpa 16.02.2026 - 20:48 Uhr

Mailand - Bei einem Lawinenunglück in den italienischen Alpen ist der Fahrer eines Schneemobils in einen See gerissen worden. Die Schneemassen donnerten in etwa 2.000 Metern Höhe in den Lago Nero (Schwarzer See) in der Nähe der Gemeinde Monte Spluga, wie die Bergwacht mitteilte. Dabei wurde eine Gruppe von vier Männern aus der Nähe von Mailand mitgerissen. Drei von ihnen konnten sich retten. Nach dem vierten suchen nun Taucher.