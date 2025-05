Bialetti, Pirelli, Cerruti: Chinesische Investoren mischen kräftig in Italien mit. Der ikonische Espressokocher ist nun mehrheitlich im Besitz eines Investors aus Hongkong.

Gerhard Bläske 05.05.2025 - 18:00 Uhr

In Italien war es ein großer Aufreger: Bialetti, Hersteller des charakteristischen achteckigen Espressokochers, der in keinem italienischen und auch in vielen deutschen Haushalten nicht fehlen darf, wird chinesisch. Dabei ist die meist silberne Aluminium-Kanne, ähnlich wie die Vespa oder der Fiat 500, eine Ikone des italienischen Designs.