Der italienische Künstler Maurizio Cattelan ist für seine skurrilen Skulpturen bekannt. 2019 klebte er bei einer Kunstmesse in Miami eine Banane an die Wand. Jetzt soll das Werk versteigert werden.

red/dpa 25.10.2024 - 18:19 Uhr

Eine mit Klebeband an die Wand befestigte Banane könnte bei einer Kunstauktion in New York nach Angaben des Auktionshauses Sotheby’s bis zu 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,4 Millionen Euro) einbringen. Das „Comedian“ betitelte Werk des italienischen Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan solle im November versteigert werden, teilte Sotheby’s mit.