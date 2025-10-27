Jack DeJohnette gehörte zu den weltbesten Jazz-Schlagzeugern. Größen wie Miles Davis, John Coltrane und Keith Jarrett gehörten zu seinen Partnern. Jetzt ist der Musiker gestorben.
27.10.2025 - 13:52 Uhr
Der US-Jazzdrummer Jack DeJohnette ist tot. Er sei am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 83 Jahren im Beisein seiner Frau und engen Freunden in Woodstock im US-Bundesstaat New York gestorben, teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch sein Label ECM bestätigte den Tod des Musikers.