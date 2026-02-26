Die Zahlen 9, 13, 25, 30, 37 und 46 haben einem Lotto-Spieler aus dem Kreis Esslingen einen Geldsegen beschert.

Petra Pauli 26.02.2026 - 14:15 Uhr

Sechs Richtige im Kreis Esslingen: Bei der Lotto-Ziehung 6 aus 49 hatte am Mittwoch ein Glückspilz alle sechs Gewinnzahlen auf seinem Spielschein richtig angekreuzt und gewann mit seinem Tipp mehr als 430 000 Euro. Die ausgewählten Zahlen 9, 13, 25, 30, 37 und 46 verhalfen dem Mann aus dem Kreis Esslingen zu einem Großgewinn, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Lediglich die korrekte Superzahl 8 fehlte, um den millionenschweren Jackpot zu knacken. Doch auch so landete er einen Glückstreffer. Der „Sechser“ ist 431 243,50 Euro wert. Die Auszahlung ist zudem komplett steuerfrei. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Gewinn der Klasse 2 bei Lotto 6 aus 49 liegt bei rund 1 zu 15,5 Millionen.