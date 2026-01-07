Im Süden von Afrika nutzten Menschen schon vor Zehntausenden von Jahren eine Giftknolle zur Jagd. Deren Giftstoffe werden auch heute noch eingesetzt.
07.01.2026 - 20:00 Uhr
Es ist wohl der mit Abstand früheste Beleg für die Nutzung von Giftpfeilen: Schon vor 60.000 Jahren bestrichen Menschen im südlichen Afrika steinerne Pfeilspitzen mit Pflanzengift. Die nachgewiesenen Giftstoffe stammen wahrscheinlich von der Fächerlilie Boophone disticha, deren Inhaltsstoffe in Südafrika bis heute als Pfeilgift, aber auch als Heilmittel genutzt werden.