Mehr Ballkontakte, keine Wartezeiten: Ex-VfB-Cheftrainer Hannes Wolf zeigt in Stuttgart, wie jedes Kind im Sportunterricht aktiv mitspielt.
12.02.2026 - 10:56 Uhr
„Wer hatte heute den Ball?“ „Ich!“, antworten die Kinder, nachdem Hannes Wolf die Frage gestellt hat. Mehr als zwanzig Arme schnellen in die Höhe. Der DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung nickt zufrieden. Was wie eine einfache Frage klingt, ist der Kern einer größeren Idee: Mehr Bewegung, mehr Spielfreude und mehr Beteiligung im Schulalltag.