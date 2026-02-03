Rund um das chinesische Neujahrsfest beginnt in China die größte Reisewelle der Welt. In den 40 Tagen der Hauptreisezeit rechnen die Behörden mit 9,5 Milliarden Passagierbewegungen.
Peking - In China hat vor den Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest die größte Reisewelle der Welt begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, rechnen die Behörden während der diesjährigen Saison mit neuen Rekorden im Bahn- und Flugverkehr. Auf der Schiene werden rund 540 Millionen Passagierfahrten erwartet, im Luftverkehr etwa 95 Millionen.