Steigende Temperaturen auf der Erde ziehen im langfristigen Trend höhere Naturkatastrophenschäden nach sich. In Deutschland zeigt sich die Natur 2025 jedoch vergleichsweise friedlich.

dpa 30.04.2026 - 05:00 Uhr

Berlin - Nach mehreren stürmischen Jahren mit hohen Schäden hat sich die Natur in Deutschland im vergangenen Jahr vergleichsweise friedlich gezeigt: Die Naturkatastrophenschäden sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin mitteilte. Bundesweit verursachten Sturm, Hagel und andere Wetterunbilden in der Sachversicherung 1,4 Milliarden Euro Schäden, drei Milliarden Euro weniger als im Vorjahr. Der Grund: 2025 gab es keine großflächigen Überschwemmungen.