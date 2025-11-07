Im Jahr 2018 wurden an Leonbergs wichtigster Abwasserleitung einige Schäden festgestellt. Jetzt sind sie behoben, die Rohre sind wieder fit für die Zukunft.
08.11.2025 - 09:04 Uhr
Acht Kilometer Länge hat die zentrale Abwasserleitung, die das gesamte Abwasser der Stadt Leonberg zur Kläranlage transportiert: der sogenannte Hauptsammler. Und genau der wurde umfassend saniert, was einige Jahre gedauert hat. Risse und Einwüchse von Baumwurzeln hatten der Leitung arg zugesetzt. Nun gibt es auch eine weitere Verbesserung: „Durch die Arbeiten wird künftig weniger Fremdwasser eingeleitet, die Kläranlage entlastet und das Grundwasser besser geschützt“, verkündet die Leonberger Stadtverwaltung in einer Mitteilung.