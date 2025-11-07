Im Jahr 2018 wurden an Leonbergs wichtigster Abwasserleitung einige Schäden festgestellt. Jetzt sind sie behoben, die Rohre sind wieder fit für die Zukunft.

Acht Kilometer Länge hat die zentrale Abwasserleitung, die das gesamte Abwasser der Stadt Leonberg zur Kläranlage transportiert: der sogenannte Hauptsammler. Und genau der wurde umfassend saniert, was einige Jahre gedauert hat. Risse und Einwüchse von Baumwurzeln hatten der Leitung arg zugesetzt. Nun gibt es auch eine weitere Verbesserung: „Durch die Arbeiten wird künftig weniger Fremdwasser eingeleitet, die Kläranlage entlastet und das Grundwasser besser geschützt“, verkündet die Leonberger Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

2018 wurden an der Abwasserleitung erhebliche Schäden festgestellt „Bei einer routinemäßigen Untersuchung im Jahr 2018 wurden erhebliche Schäden festgestellt“, schreibt die Stadt. Dazu gehörten Risse, Wurzeleinwüchse und andere Mängel, die den sicheren Abfluss des Abwassers gefährdeten. Die betroffenen Bereiche wurden im Laufe der Zeit saniert: Undichte Stellen wurden mit speziellen Manschetten abgedichtet und weitere „Abflusshindernisse“ beseitigt.

Eine Umleitung für das Abwasser: Bei den Arbeiten am Hauptsammler war Einfallsreichtum gefragt. Foto: Stadtverwaltung Leonberg

Die Sanierungsarbeiten begannen 2019 und konnten zunächst zu rund 90 Prozent abgeschlossen werden. In den vergangenen Wochen wurden nun auch die letzten Kanalabschnitte erneuert.

Konkret ging es in diesem abschließenden Schritt um den Bereich vor der Kläranlage – insbesondere um die Mühlstraße und den Radweg Felsgartenstraße. Dort fallen stets große Abwassermengen an, sodass für die Arbeiten eine aufwendige Wasserüberleitung mit Rohren über die Straße notwendig war, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Vielen Bürgerinnen und Bürgern dürfte das temporäre Rohr-Bauwerk aufgefallen sein, war es doch nicht zu übersehen.

Abwasserleitung repariert: Die Mühlstraße ist wieder durchgehend befahrbar

Mittlerweile sind alle Arbeiten abgeschlossen. Die Mühlstraße ist wieder durchgehend befahrbar. „Die Stadt Leonberg bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis während der Bauzeit“, heißt es von der Verwaltung.