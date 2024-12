Urteil in Vergewaltigungsprozess in Avignon wird erwartet

51 Männer sollen an dem jahrelangen Missbrauch von Gisèle Pelicot mitgewirkt haben. Viele von ihnen hoffen auf einen Freispruch, die Anklage fordert hingegen Haft für alle. Die Urteile stehen an.

dpa 19.12.2024 - 04:15 Uhr

Avignon - Das Mammutverfahren um jahrelange Vergewaltigung in Südfrankreich mit 51 Angeklagten neigt sich dem Ende zu. Die Entscheidung des Gerichts rund um den Missbrauch an Gisèle Pelicot wird nach 14 Verhandlungswochen ab 9.30 Uhr erwartet. Pelicots Ex-Mann hatte seine damalige Frau über fast zehn Jahre hinweg immer wieder mit Medikamenten betäubt, sich an ihr vergangen und sie Fremden zur Vergewaltigung angeboten, wie er vor Gericht gestand. Ihm drohen 20 Jahre Haft.