Viele Veranstaltungen im Kreis Esslingen hat so gut wie jeder auf dem Zettel. Aber es gibt etliche mehr, deren Besuch sich ebenfalls lohnt. Eine kleine Auswahl.
26.02.2026 - 15:00 Uhr
Die Fasnet ist vorbei – und der Winter geht offenbar auch zu Ende, sodass bei Events unter freiem Himmel im Kreis Esslingen nicht mehr gefroren werden muss: Esslinger Frühling und Estival, Burgkonzerte und Open-Air-Kinos, Nürtinger Maientag, Goldgelb – und viele, viele weitere mehr. Ein paar wenige haben wir ausgewählt.