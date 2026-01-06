Was wird aus der FDP? 2025 flog sie aus dem Bundestag. In diesem Jahr stehen fünf Landtagswahlen an. Wenn die Liberalen hier nicht wieder in die Erfolgsspur kommen, könnte es das für sie gewesen sein.
06.01.2026 - 04:55 Uhr
Stuttgart - Die FDP kommt zum Auftakt des für sie schicksalhaften Jahres 2026 in Stuttgart zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. Dabei muss es Parteichef Christian Dürr gelingen, der aus dem Bundestag geflogenen Partei wieder Mut und Zuversicht zu geben, um die fünf Landtagswahlen in diesem Jahr zu bestehen.