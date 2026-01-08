Der Deutsche Wetterdienst sagt für Freitag eine extreme Lage voraus, die sich wohl auch auf das Wochenende auswirkt. Was bedeutet das für den Bundesliga-Start?
08.01.2026 - 11:13 Uhr
Frankfurt/Main - Trotz des befürchteten Wetterchaos in den nächsten Tagen sind derzeit die Partien zum Jahresauftakt in der Bundesliga nicht gefährdet. "Die DFL ist alarmiert. Aktuell finden aber alle Spiele statt", sagte ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga auf dpa-Anfrage. Man schaue vor allem auf die Situation im Norden und bewerte die Situation täglich neu.