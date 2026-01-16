Beim Neujahrsempfang der Landesmesse Stuttgart 2026 trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

red 16.01.2026 - 08:20 Uhr

Am Donnerstagabend fand der Neujahrsempfang der Landesmesse Stuttgart statt. Der Einladung folgten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur, darunter Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper. Außerdem waren der Esslinger OB Matthias Klopfer oder der CDU-Fraktionsvorsitzende der Stuttgarter Gemeinderatsfraktion, Alexander Kotz anwesend – auch Waldi, das Maskottchen der Stuttgarter Kickers, war gekommen. Insgesamt dürften an diesem Abend rund 1800 Gäste anwesend gewesen sein.