VW kämpft mit schwachen Verkäufen in China und den USA. Wie sich das auf Umsatz und Gewinn im ersten Quartal auswirkt, zeigt heute die Quartalsbilanz.
30.04.2026 - 03:30 Uhr
Wolfsburg - Einen Tag nach Mercedes und Porsche zieht heute auch Volkswagen Bilanz für das erste Quartal. Bei den Verkäufen hatte Europas größter Autobauer bereits Mitte April einen erneuten Rückgang gemeldet. Nun werden auch Umsatz und Gewinn nachgereicht. Finanzvorstand Arno Antlitz präsentiert das Zahlenwerk am Vormittag (9.00 Uhr) bei einer virtuellen Analysten- und Pressekonferenz.