„Art meets Fashion“ heißt es bei der neuen Jahresausstellung des Kunstvereins Fellbach, der bei der Vernissage an diesem Donnerstag zu einem „Catwalk“ in den Hof des Weinguts Heid und danach ins eigene Kellergewölbe einlädt.

Die Jahresausstellung des Kunstvereins Fellbach hat eine lange Tradition. Damit wird auch im Jahr 2024 nicht gebrochen. An diesem Donnerstag, 21. November, wird sie eröffnet und ist dann bis einschließlich Sonntag, 1. Dezember, jeweils an den Wochenenden geöffnet.

Aber sonst sei die neue Jahresausstellung „weit entfernt von einer traditionellen Ausstellung im herkömmlichen Sinne“, sagt Ina Reicherter-Kappler, um neugierig zu machen. Sie hatte als Mitglied im Kunstverein die Idee, Mode auf Kunst treffen zu lassen – oder umgekehrt. Schon vor Monaten hat sie dazu im Verein animiert, rund zwei Dutzend Mitglieder haben sich letztendlich mit dem vorgeschlagenen Thema „Art meets Fashion“ auseinandergesetzt.

Es lockt eine „lebendige, bewegte Installation“

Neben Bildern und Objekten sind ungewöhnliche Modekreationen entstanden. Zum Beispiel ausladende, opulente, künstlerisch gestaltete Reifröcke, extravagante Taschen aus alten Büchern oder auch kunstvoll aufgepeppte und verzierte Hüte. Die Vernissage wird somit zu einer lebendigen, bewegten Installation, auf „Art meets Fashion“ trifft man an verschiedenen Orten im Fellbacher Oberdorf beziehungsweise im oberen Teil der Cannstatter Straße. Bei der Vernissage erwartet die Besucherinnen und Besucher „ein Spektakel“, das von Uwe Kasner moderiert und von Moni Ramoni mit dem Saxofon begleitet wird.

25 Mitglieder des Kunstvereins haben sich auf die künstlerische Begegnung mit dem Thema Mode eingelassen und sich kreative Gedanken gemacht. Was dabei einstanden ist, zeigen sie an verschiedenen Locations. Sie haben sich dazu mehrere Kooperationspartner in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Gewölbe des Kunstvereins gesucht. Diese sind über die Ausstellungszeit mit besonderen Aktionen dabei.

Die Vernissage an diesem Donnerstag, 21. November, beginnt deshalb nicht im Gewölbe des Kunstvereins, sondern um 19. 30 Uhr im Hof des Weinguts Heid in der Cannstatter Straße 13/2 in Fellbach mit einem „Catwalk“, einer Modenschau. Die bodenlangen Röcke aus Draht sind einfach zu ausladend und sperrig, als dass die Trägerinnen der raumgreifenden, kunstvoll gestalteten und ausgeschmückten Objekte sie im Gewölbe zur Schau tragen könnten. Sie tun dies deshalb im Hof von Markus Heid und werden später „hinauf beziehungsweise hinunter wandern“ ins Gewölbe in der Cannstatter Straße 7, wo die „Kunst-Röcke“ anschließend gezeigt werden.

Im Gewölbe treffen die Röcke – und die Besucher – auch auf die anderen „modischen“ Accessoires der Ausstellung. Und sie begegnen ihnen im Schaufenster der Buchhandlung Lack. Taschen, die aus Büchern entstanden sind, waren natürlich das überzeugende Stichwort für Gudrun Lack für einen Kooperation. Sie hat am Donnerstag länger geöffnet und ein Schaufenster mit einschlägigen Büchern und kunstvollen Taschen dekoriert. Es gibt einen Büchertisch mit spannender „Fashion-Lektüre“.

Zum Finale gibt es eine Weinverkostung

Auch die Galerie Renz gehört zu den Kooperationspartnern und zeigt „Fashion-Hüte“, fantasiereich verzierte, „ausgeflippte Hut-Kreationen“, die von Sandra Riegert gestaltet wurden. Die Galerie hat am Vernissage-Abend länger, an den Ausstellungstagen dann zeitgleich mit dem Kunstvereins-Gewölbe geöffnet und zeigt unter anderem Arbeiten der Künstler Daniel Wagenblast, Simon Dittrich und des Künstlerpaares Kabashi – am 22. und 29. November jeweils von 18 bis 20 Uhr, am 23. und 30. November dann jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Auf den 24. November hat die Galerie zudem ihre „Jahresend-Finissage“ gelegt, ab 14 Uhr. Am selben Tag, Sonntag, 24. November , lädt das Weingut Heid von 13 bis 18 Uhr zur „Jahrgangsverkostung“ der Weine aus dem Jahrgang 2023 und der Großen Gewächse 2022/2023 ein. Erstmals präsentiert sich die Naturwerkstatt & Blumenbinderei von Simone Heid bei der traditionellen Weinverkostung und zeigt „bei Kerzenschein und Sternenglanz im Weinkeller“ florale Kreationen, die die modischen Trends, die dieses Jahr im Advent und zu Weihnachten angesagt sind, aufnehmen.

Es gibt also viel zu sehen und zu erleben bei „Art meets Fashion“. Auch die Finissage am 1. Dezember von 14 bis 18 Uhr im Gewölbe wird besonders sein, denn es gibt die Möglichkeit für ein „Fashion-Foto“. Besucher können in die Reifröcke schlüpfen und ein Polaroid-Foto von sich in diesem ungewöhnlichen Outfit machen lassen.

Nach der Finissage ist nicht wirklich Schluss. In den Schaufenstern des Second-Hand-Ladens von Petra Kern am Cannstatter Platz und auch bei der Firma Mödinger-Raumausstatter werden Reifröcke in den Auslagen als Eyecatcher ausgestellt.