Jahresbilanz für 2025 „Wir wachsen stabil“ – VR-Bank Ludwigsburg hält Kurs
Auf ein stabiles Wachstum blickt die VR-Bank Ludwigsburg im Geschäftsjahr 2025. Die Genossenschaftsbank zahlt ihren Mitgliedern vier Prozent Dividende.
Die aktuelle Marvel-Ausstellung mit Superhelden wie Spiderman oder Hulk stand Pate für die Bilanzpressekonferenz der VR-Bank Ludwigsburg. Ein Fall von Selbstüberschätzung? „Nicht wir sind die Helden, sondern die ganze Region“, stellte der Vorstandsvorsitzende Timm Häberle klar, legte aber dennoch stabile Zahlen vor, die deutlich machten: Die Genossenschaftsbank hat trotz widriger Umstände ein positives Geschäftsjahr hinter sich. So zahlt sie ihren Mitgliedern wie im Vorjahr eine Dividende von vier Prozent aus.