Zinsgünstige Kredite für Hausbauer, Geld für neue Heizungen, Anschub für Start-ups: Die KfW baut ihr Fördergeschäft 2025 deutlich aus. Zu Beginn des neuen Jahres ist vor allem ein Bereich gefragt.
27.03.2026 - 10:00 Uhr
Frankfurt/Main - Kredite für Hausbauer, Mittelständler und Studenten, Investments in Start-ups: Die KfW hat ihre Förderung kräftig gesteigert. Das Kerngeschäft in der inländischen Förderung wuchs 2025 um rund ein Drittel zum Vorjahr auf 61 Milliarden Euro, wie die staatliche Förderbank in Frankfurt mitteilte. Das Neugeschäft für Mittelstand und Gründer stieg sogar um über 75 Prozent auf gut 23 Milliarden Euro.