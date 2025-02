Rekordvermögen in Fonds

Privatanleger setzen verstärkt auf Sparpläne mit ETFs oder Aktienfonds. Die Anbieter solcher Produkte fordern trotz Rekordzahlen Reformen von der Politik.

dpa 11.02.2025 - 10:15 Uhr

Frankfurt/Main - Anleger haben im zweiten Jahr in Folge mehr Geld in Fonds gesteckt und der Branche in Deutschland ein Rekordjahr beschert. 4.472 Milliarden Euro verwalteten Fondsgesellschaften hierzulande Ende 2024 und damit fast acht Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie der Branchenverband BVI mitteilt.