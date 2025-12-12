Jahresrückblick mit „Politik ist heute auch immer Entertainment“
2025 war Ricarda Lang eine der schlauesten Stimmen im deutschen Politdiskurs. Zeit, sich mit der Ex-Grünen-Chefin zum Rückblick zu treffen: Was bleibt von den Debatten des Jahres?
Ihr Amt als Bundesvorsitzende der Grünen legte Ricarda Lang Ende letzten Jahres nieder. Und profitierte dann 2025 von einem Phänomen, das man schon öfter beobachten konnte: Ohne die Last des Postens (und der grünen Koalitionsbeteiligung) wurde Lang – 31, in Filderstadt geboren, in Nürtingen aufgewachsen – zu einer der originellsten Stimmen im deutschen Politikbetrieb. Vor allem in sozialen Medien wie X, Instagram und TikTok, in denen sie sich so stilsicher, selbstbewusst und oft provokant bewegt, wie man es sonst nur von Medienprofis kennt. Auch ein Buch hat sie geschrieben: „Der große Umbruch“, gemeinsam mit dem Soziologen Stefan Mau. Ein Treffen in ihrem Abgeordnetenbüro im Bundestag – für Ricarda Langs kritischen Rückblick auf die Debatten, Aufreger und Glückspunkte des Jahres.