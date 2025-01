Der Jahresauftakt des VfB Stuttgart ist gelungen – statistisch gesehen ist er mit vier Siegen aus vier Pflichtspielen überragend. Nun kann das Team im Spiel beim FSV Mainz eine neue Bestmarke aufstellen.

Marco Seliger 22.01.2025 - 11:44 Uhr

Der VfB Stuttgart kennt sich aus mit gelungenen Starts ins Fußballjahr. Wenn’s noch kalt ist, läuft der Club aus Cannstatt gerne heiß – das war schon früher so. Aktuell hat das Team von Sebastian Hoeneß ja wettbewerbsübergreifend vier Siege aus den bisherigen vier Spielen anno 2025 geholt nach dem 3:1 bei Slovan Bratislava am Dienstagabend in der Champions League. Nur einmal waren die Stuttgarter in ihrer langen Historie besser in ein Fußballjahr gestartet. Doch dazu später mehr.