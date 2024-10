Raketen aus dem Iran, Krieg in Gaza: Ein Jahr nach dem Hamas-Angriff auf Israel scheint der Frieden in Nahost in weiter Ferne. Bundeskanzler Scholz ruft zum Ende der Angriffe auf und fordert eine sofortige Waffenruhe.

red/KNA 07.10.2024 - 11:07 Uhr

Am Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Waffenstillstand und eine Zwei-Staaten-Lösung zur Befriedung des Nahen Ostens gefordert. Die Bundesregierung setze sich für einen politischen Prozess und für eine Befreiung der Geiseln ein, sagte Scholz am Montag auf einer internationalen Konferenz in Hamburg.