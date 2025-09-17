Am 7. Oktober jährt sich die Terrorattacke auf Israel zum zweiten Mal. Nach Stationen in Israel und den USA kommt die Nova Music Festival Exhibition jetzt nach Deutschland.
17.09.2025 - 14:53 Uhr
Berlin - Zwei Jahre nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel öffnet am 7. Oktober in Berlin eine Ausstellung über das damals attackierte Nova-Musikfestival in der Nähe des Gazastreifens. Sie zeigt das Festivalgelände, Material von dort, multimediale Installationen und Augenzeugenberichte, wie die Ausstellungsmacher mitteilten. Bislang war die Präsentation in Tel Aviv, New York, Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Toronto und Washington zu sehen.