Zwei Jahre nach dem Hamas-Massaker erinnert Friedrich Merz an das Leid der Geiseln. Er setze große Hoffnung in den Friedensprozess und blickt sorgenvoll ins eigene Land.
07.10.2025 - 07:40 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz warnt angesichts des 2. Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel vor Antisemitismus in Deutschland. „Seit dem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus. Er zeigt sich in altem und neuem Gewand – in den sozialen Medien, an den Universitäten, auf unseren Straßen; immer lauter, immer unverschämter und immer öfter auch in Form von Gewalt“, sagte der CDU-Politiker in einer Videobotschaft.