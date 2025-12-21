Illegale Kugelbomben, Angriffe auf Einsatzkräfte, brennende Wohnungen: Alle Jahre wieder ist der Jahreswechsel in Berlin auch von Gewalt geprägt. Wie Kai Wegner auf die kommende Silvesternacht blickt.
Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner kündigt ein konsequentes Vorgehen der Polizei gegen Silvester-Randalierer an. "Wer Krawall macht und Straftaten begeht, wird den Rechtsstaat konsequent zu spüren bekommen", sagte der CDU-Politiker im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Uns ist wichtig: Jeder kann fröhlich feiern, jeder kann Spaß haben. Aber wenn es zu Straftaten kommt, wird die Polizei wie in den vergangenen Jahren sehr konsequent und sehr robust einschreiten."