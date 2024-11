Beim NFL-Gastspiel in München ist auch ein deutscher Profi dabei. Der bekennende VfB-Fan Jakob Johnson von den New York Giants weiß zwar nicht, ob er überhaupt spielen darf. Dennoch ist der Trip für ihn emotional.

red/dpa 08.11.2024 - 19:28 Uhr

Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson genießt seine Zeit mit den New York Giants in München. „Es ist eine Ehre, hier zu sein und ein richtig cooler Moment“, sagte der Stuttgarter und bekennende VfB-Fan nach der ersten Trainingseinheit auf dem Gelände des FC Bayern. Der 29-Jährige flog als Teil des Trainingskaders der Giants nach Bayern, wo am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) das NFL-Spiel gegen die Carolina Panthers ansteht.