Für den neu geschaffenen Pilgerweg von Bad Cannstatt nach Esslingen gibt es jetzt auch das notwendige Sigel für die Wanderer. Der nächste Stempel wird schon geplant.

Iris Frey 22.08.2024 - 11:13 Uhr

Seit kurzem hat die Liebfrauenkirche in Bad Cannstatt einen Jakobuspilgerstempel. Das teilt Pfarrer Andreas Krause von der katholischen Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Neckar mit. Gestaltet wurde er vom Pfarrerkollegen und Künstler Andreas Jauss. Die Pilgerinnen und Pilger erhalten die Pilgerausweise und die gelben Pilgermuscheln und eine Wegbeschreibung nach Esslingen im Pfarrbüro Liebfrauen in der Wildunger Straße 55. Pfarrer Krause freut sich, dass die Nachfrage recht groß ist. Er plant auch einen Martinsstempel zu erstellen, „da wir ja auch am Martinsweg liegen und in St. Martin eine schöne Martinsdarstellung haben“. Der Jakobuspilgerweg wurde auch in die Neckarvorstadt erweitert und schließt dort die St. Martinskirche ein.