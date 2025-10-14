Zum 250. Geburtstag von Jane Austen kommt eine charmante Hommage auf die Leinwand – eine Liebesgeschichte zwischen Literatur, Schreibblockaden und britischem Humor.
14.10.2025 - 10:26 Uhr
250 Jahre nach ihrer Geburt lebt Jane Austens Geist weiter – nicht nur in ihren Romanen, sondern nun auch auf der Kinoleinwand. Mit „Jane Austen und das Chaos in meinem Leben“ (Originaltitel: „Jane Austen a gâché ma vie“, international: „Jane Austen Wrecked My Life“) präsentiert Regisseurin Laura Piani eine warmherzige und humorvolle Liebeserklärung an die britische Autorin und ihre zeitlosen Geschichten. Der französische Spielfilm verbindet klassische Austen-Motive mit einer modernen Liebesgeschichte und startet am 16. Oktober 2025 in den deutschen Kinos.