Auf der japanischen Insel Hokkaido attackiert ein Braunbär einen jungen Wanderer, verletzt ihn und zieht ihn in einen Wald. Der Mann wird immer noch vermisst.

Ein Braunbär hat in Japan einen Wanderer angegriffen und in einen Wald geschleppt – der Mann wird immer noch vermisst. Wie Polizei und Medien am Freitag meldeten, hatte der junge Wanderer noch versucht, den wilden Braunbären abzuwehren. Er habe am Bein geblutet und sei dann von dem großen Bären in einen nahegelegenen Wald geschleppt worden. Der Angriff ereignete sich demnach am Donnerstag auf einer Wanderroute am Berg Rausu auf der im Norden von Japan gelegenen Insel Hokkaido.

Braunbär schleppt Wanderer in den Wald – blutiges Hemd gefunden

Eine Brieftasche mit dem Namen des Wanderers wurde in der Nähe des Ortes gefunden, an dem der Braunbär den Mann in den Zwanzigern attackiert haben soll, wie japanische Medien weiter berichteten. Auch ein blutiges Hemd wurde am Freitag gefunden sowie Blutspuren an Bäumen und am Boden in der Nähe, wie die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Polizei meldete. Unter anderem seien auch eine Uhr, ein Hut und offenbar Tränengas gefunden worden.

Die Zahl der Braunbären auf Hokkaido ist nach jüngsten Schätzungen seit 2023 erstmals seit 1991 wieder zurückgegangen. Demnach lebten Ende 2023 rund 11.600 Braunbären auf der Insel, rund 500 weniger als ein Jahr zuvor. Die Regierung von Hokkaido verwies auf die Jagd auf Braunbären, bei der in den zwölf Monaten bis März 2024 eine Rekordzahl von 1804 gefangen worden sei.