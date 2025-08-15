Auf der japanischen Insel Hokkaido attackiert ein Braunbär einen jungen Wanderer, verletzt ihn und zieht ihn in einen Wald. Der Mann wird immer noch vermisst.
15.08.2025 - 10:47 Uhr
Ein Braunbär hat in Japan einen Wanderer angegriffen und in einen Wald geschleppt – der Mann wird immer noch vermisst. Wie Polizei und Medien am Freitag meldeten, hatte der junge Wanderer noch versucht, den wilden Braunbären abzuwehren. Er habe am Bein geblutet und sei dann von dem großen Bären in einen nahegelegenen Wald geschleppt worden. Der Angriff ereignete sich demnach am Donnerstag auf einer Wanderroute am Berg Rausu auf der im Norden von Japan gelegenen Insel Hokkaido.