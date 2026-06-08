Jasmin Brauch (24) aus Hardheim Müllerin in der zwölften Generation
Die 24-jährige Jasmin Brauch ist Müllermeisterin und als Juniorchefin in den Familienbetrieb eingestiegen – in einer Branche, die längst von Großunternehmen dominiert wird.
Die 24-jährige Jasmin Brauch ist Müllermeisterin und als Juniorchefin in den Familienbetrieb eingestiegen – in einer Branche, die längst von Großunternehmen dominiert wird.
Freitagvormittag. Frisch gemahlenes Mehl rieselt durch ein Rohr in den Tank eines Silowagens. Ein paar Meter davon entfernt sitzt ein Mann vom Straßenbauamt in seinem Serviceauto und redet mit Jasmin Brauch. Die Juniorchefin im grauen Arbeitsanzug beugt sich zu ihm hinunter und hört geduldig zu. Zusammen mit ihrem Vater leitet sie den Betrieb mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, seit September ist auch ein Auszubildender dabei.