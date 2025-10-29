Zum Start des Vorverkaufs für die Jazz Open brechen die Server zeitweise zusammen: Der Ansturm auf Katy Perry und Co. ist rekordverdächtig. Die Veranstalter entschuldigen sich.
Wer an Karten für Katy Perry und weitere Superstars kommen will, braucht Geduld. Der Start des Ticketverkaufs für die Jazz Open 2026 hat bei vielen Fans für Unmut gesorgt. Kurz nach Beginn des Vorverkaufs am Mittwochnachmittag brach stellenweise der Online-Ticketshop unter dem Ansturm zusammen. Zahlreiche Interessenten berichten von langen Wartezeiten, abgebrochenen Bestellvorgängen und verlorenen Reservierungen.