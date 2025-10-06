Es ist der erste Name und der erste Wow-Effekt für die Jazz Open 2026: Nick Cave, Herr der dunklen Töne, spielt am 6. Juli 2026 auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Jazz Open-Macher Jürgen Schlensog zieht seiner ersten Trumpf für die Jazz Open 2026 (1. bis 12. Juli 2026): Nick Cave, der australische Superstar dunkler, bildstarker Erzählungen und schaurig-schöner Balladen, eröffnet am 6. Juli 2026 die Reihe der Konzerte auf dem Schlossplatz. Das bestätigte Schlensog am Montag kurz nachdem das Management von Nick Cave die Termine der Europatournee von Nick Cave & The Bad Seeds für 2026 veröffentlich hatte. Zuletzt hatte Nick Cave im Festspielhaus Baden-Baden ein internationales Publikum mit einem Soloabend begeistert.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Konzert in Baden-Baden: Schmerz und Scherz: So war’s bei Nick Cave im Festspielhaus

Konzert in Baden-Baden Schmerz und Scherz: So war’s bei Nick Cave im Festspielhaus

Nick Cave ist am Donnerstagabend gemeinsam mit dem Radiohead-Bassisten Colin Greenwood in Baden-Baden aufgetreten. Kritik und Setlist von einem bewegenden Konzert im Festspielhaus.

Nick Cave & The Bad Seeds treten erstmals bei den Jazz Open auf – der Vorverkauf startet am 29. Oktober um 14 Uhr. An diesem Tag will Schlensog zudem „weitere Programmhöhepunkte“ der Jazz Open 2006 „veröffentlichen“. Bei den Jazz Open-Verantwortlichen ist die Vorfreude groß: „Die Setlist für die Shows von Nick Cave & The Bad Seeds im Jahr 2026 ist gespickt mit Songs aus vier Jahrzehnten seines Schaffens“. Ein Erlebnis für sich sind The Bad Seeds. Nick Caves „ewige Begleiter“ gelten als eine der weltweit besten Live-Bands.