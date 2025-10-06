Das Christentum von A bis Z Was ist das Christentum? Was glauben Christen?

Rund 2,4 Milliarden Menschen gehören der größten Weltreligion an, die auf das Leben und die Lehre Jesus von Nazareth zurückgeht. Das Christentum ist gespalten in Tausende Kirchen und Konfessionen. Was ist das Gemeinsame, was das Trennende? Und welche Rolle spielt der Papst in der katholischen Kirche?