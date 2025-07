Musik-Enthusiasten haben’s gut in Stuttgart: Auf den Ed-Sheeran-Rausch folgen weitere Live-Freuden. Das Jazz-Open-Gefühl breitet sich aus. Die Stadt klingt – und wie!

Uwe Bogen 03.07.2025 - 06:00 Uhr

Weit über 60 Konzerte (auch kostenlose) an zwölf Tagen auf elf Bühnen – Stuttgart wird erneut zur Musikmetropole! Mit 60 000 verkauften Karten vermelden die 31. Jazz Open schon jetzt einen Besucherrekord. Fans sagen, für sie beginnen die schönsten Tage des Jahres. „Live is the Real Life“ – so formuliert es Promoter Jürgen Schlensog treffend. Damit will er sagen: Live-Konzerte sind das wahre Leben! Wie recht er hat!