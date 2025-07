So klingt die Zukunft des Pop: Raye und Jacob Collier haben die Jazz-Open-Schlossplatz-Konzerte eröffnet: Bilder, Setlist und Kritik von den ausverkauften Auftritten am Montagabend.

„Escapism“: So war’s bei Raye und Jacob Collier auf dem Schlossplatz

Jazz Open in Stuttgart

Ist das wirklich die Frau, die man aus den Hip-Hop- und R’n’B-Charts kennt? Ist das tatsächlich die Britin, deren oft nicht ganz jugendfreien Songs sonst fies groovend, wie der cool-aufmüpfige Soundtrack der Generation Instagram daherkommen? Als Raye am Montagabend um 21 Uhr die Bühne auf dem Schlossplatz betritt, hat sie sich in eine Souldiva aus den 1960ern verwandelt, nicht nur ihre Band in schwarze Anzüge gesteckt und selbst ein elegantes Sommerkleid angezogen, sondern auch ihrem Repertoire einen charmanten Retrolook verpasst.