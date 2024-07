Der Alltag wird tanzend abgeschüttelt, man strahlt und jubelt: Die Techno-Jazz-Mischung der Band Jazzrausch bei Jazz Open ist ausgelassen gefeiert worden.

Thomas Staiber 25.07.2024 - 11:12 Uhr

Vor 112 Jahren bezeichnete ein Basketballer seine besondere Wurftechnik als „Jazzball“. Die swingende Improvisationsmusik eignete sich den Begriff an und nennt sich nach mehreren Häutungen und Metamorphosen „Jazz“. Was ein Rausch ist, weiß man: Störung des Gleichgewichts, Verlust der Kontrolle. In einen Rausch kann man auch ohne Alkohol geraten: durch die Wirkung der Musik. Jazzrausch, eine Bigband aus München, agierte lange Zeit als Hausband des legendären Techno-Clubs Harry Klein. Wie bitte? Bigband-Jazz im Techno-Club? Oder so gefragt: Techno bei Jazz Open?