Bei Meshell Ndegeocello treffen am Sonntagabend Jazz, Funk, Neo-Soul und Hiphop aufeinander. Anschließend tritt im Innenhof des Alten Schlosses ein Meister der Jazzgitarre auf: Al Di Meola.

Thomas Staiber 22.07.2024 - 08:58 Uhr

Während am Vorabend im Alten Schloss mit Angélique Kidjo und Lizz Wright Afrika auf Amerika folgte, ruhen in Meshell Ndegeocellos Brust zwei Seelen: Die Tochter eines in Deutschland stationierten US-Soldaten und Saxofonisten trägt stolz einen Nachnamen, der auf Suaheli „frei wie ein Vogel“ bedeutet. Auch sie hat ihre Jazz-Open-Karriere vor neuen Jahren im Bix gestartet. „Frei wie ein Vogel“ ist auch ihr Programm, in dessen Kraftfeld Elemente von Jazz, Funk, Neo-Soul und Hiphop aufeinandertreffen und Funken schlagen. Schubladendenken ade!