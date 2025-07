Überall steigen die Preise – bei den Jazz Open geschieht das Gegenteil. Auf die Kritik am teuren Festivalbier reagiert der Wirt mit einer überraschenden Preissenkung.

Uwe Bogen 03.07.2025 - 18:19 Uhr

Bei der Übertragung des DFB-Pokalfinales und der Feier der VfB-Helden auf dem Schlossplatz haben die Fußballfans für den halben Liter Bier acht Euro bezahlt. Also deutlich mehr als auf dem Cannstatter Wasen, wo die Maß zuletzt zwischen 14,10 und 14,40 Euro gekostet hat. Zum Auftakt der Jazz Open zahlten die Gäste am Mittwochabend 7,50 Euro für die Halbe – so viel wie im Vorjahr. Unsere Zeitung hat über das Murren an den Getränkeständen berichtet, was nicht ohne Folgen blieb.