So war’s bei Meute und Parov Stelar am Schlossplatz

Der finale Festival-Abend der Jazz Open wird zu einer großen Party – dank der Techno Marching Band Meute und des Elektroswing-Pioniers Parov Stelar.

Ina Schäfer 30.07.2024 - 00:07 Uhr

Es ist der letzte Abend der dreißigsten Ausgabe der Jazz Open. 57.000 zahlende Besucherinnen und Besucher waren in den vergangenen zwölf Tagen bei den Konzerten am Schlossplatz, im Bix Jazzclub, im Alten Schloss. Herbert Grönemeyer, Sam Smith, Jamie Callum, Sting als große Namen sowie Veronica Swift oder Lawrence als Shooting Stars haben die Jazz Open im Jubiläumsjahr zu einem vielseitigen Festival gemacht. Ein reines Jazz Festival sind die Jazz Open schon lange nicht mehr. Das zeigt sich auch am Abschlussabend auf dem Schlossplatz. Den begehen zwei Combos, die vor allem für eines bekannt sind: tanzbare, elektronische Musik. Es soll also ein lauter, bunter Abend werden. Und Meute und Parov Stelar liefern.