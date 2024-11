Sonja Priehn und ihre Band erfinden Klassiker ganz neu. Das Publikum in der Leonberger Steinturnhalle ist aus dem Häuschen.

Thomas K. Slotwinski 15.11.2024 - 14:28 Uhr

In einer ungemütlichen Novembernacht geht in der ausverkauften Leonberger Steinturnhalle die Sonne auf: Nicht nur bei „Sunny“ ist das Publikum begeistert von Sonja Priehn und ihrer Band. Die Sängerin aus Pforzheim hat den Blues, wie es so schön heißt. Aber sie ist auch eine hervorragende Jazz-Interpretin. So gerät die eindringliche wie minimalistische Version von „Summertime“ zum brillanten Zwiegespräch ihrer Stimme mit den fast schon entrückten Gitarrenklängen Werner Ackers, der sämtliche Stücke für bei der „Rhythm & Blues Night“ des Leonberger Jazzclubs kreativ neu arrangiert hat. Die Fangemeinde feiert zudem die perfekte Rhythmusgruppe mit Basti Schiller am Bass und Holger Bihr an den Trommeln. Und natürlich den Jazzclub-Maitre „Fidi“ Gänger, der mehrfach zum Saxofon greift. Ein irrer Abend!