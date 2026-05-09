Jazzclub Leonberg Werner Acker: „Mit dem willst du unbedingt mal zusammen spielen“
Der Gitarrist Werner Acker sah Thimo Niesterok auf einem Festival und war begeistert. In Leonberg wurde daraus ein generationsübergreifendes Jazz-Highlight.
Der Gitarrist Werner Acker sah Thimo Niesterok auf einem Festival und war begeistert. In Leonberg wurde daraus ein generationsübergreifendes Jazz-Highlight.
Es ist gut, dass Berufsmusiker nicht nur auf der Bühne stehen, sondern sich bisweilen auch ins Publikum mischen. Und so kam es, dass ein altgestandener Gitarrist auf einem Festival einen jungen Trompeter gesehen und gehört hat, von dem er spontan begeistert war. „Ich hab’ gedacht: Mit dem willst du unbedingt mal zusammen spielen“, erzählt Werner Acker. „Und deshalb bin ich einfach auf ihn zugegangen.“